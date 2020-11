V Sovodnjah prilagodili projekt krajinskega načrta, v Zagraju urejajo Ungarettijevo pot

Sovodenjski občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel končni in izvedbeni načrt krajinskega načrta, ki ga občina izvaja skupaj z občinama Zagraj in Doberdob. V sklopu krajinskega načrta so prvotno pripravili projekt za ureditev petih točk na sovodenjskem občinskem ozemlju; v končni verziji načrta pa so opustili eno izmed predvidenih točk in sredstva porazdelili med ostalimi lokacijami.

»Po posvetovanju z domačini smo se odločili, da opustimo zamisel ureditve zemljišča ob vhodu na Vrh, blizu osnovne šole. Želeli smo ga urediti in opremiti z opremo za sprehajalce in kolesarje. Izkazalo pa se je, da s tem posegom ne bi rešili celotnega problema. Za temeljito ureditev zemljišča bi potrebovali veliko več denarja, kot ga imamo na razpolago. Ta načrt je tudi zelo močno vezan, seveda, na "krajinski" aspekt: katerikoli poseg, ki ne bi spadal striktno pod to definicijo, ne bi bil izvedljiv,« razlaga občinska odbornica Alenka Florenin in pojasnjuje, da so se zaradi tega odločili, da bodo za ureditev omenjenega zemljišča skušali najti sredstva po kaki drugi poti. Ostale točke, za katere predvidevajo ureditev, so območje pred sedežem društva Skala v Gabrjah, star vodnjak pri Cotičih, pot v Rupi, ki pelje proti nasipom, in stara pešpot na Peči.

V Doberdobu krajinski načrt zadeva urejanje steze okoli Doberdobskega jezera. Projekt delno krijejo s sredstvi, ki jih je Dežela FJK namenila v sklopu krajinskega načrta, deloma pa s prispevkom, ki izhaja iz dotacije Medobčinske unije Kras-Soča-Jadran. Sprejet je bil začetni načrt, pred kratkim pa je občina sprožila postopek, v okviru katerega bo v zemljiško knjigo vpisana služnost za parcele, po katerih bodo zgradili novo sprehajalno stezo. Občina Zagraj, ki vodi celoten projekt, pa bo na svojem občinskem ozemlju poskrbela za širjenje in ureditev steze od Zdravščin do Martinščine, ki jo bodo preimenovali po pesniku Giuseppeju Ungarettiju.