V Sovodnjah urejajo manjše nogometno igrišče

Na območju parka med občinsko telovadnico in osnovno šolo je sovodenjska občinska uprava v teh dneh poskrbela za ureditev manjšega igrišča za nogomet. Otroci in odrasli, ki park obiskujejo, imajo v neposredni bližini že urejeno tudi manjše igrišče za košarko.

»Celotno območje je v bistvu že urejeno, tako kot je. Zamislili smo si ga kot mrežo travnatih kvadratov, ki jih lahko po želji in potrebi spreminjamo, prilagajamo in tako dodajamo nove vsebine,« razlaga pristojna občinska odbornica Alenka Florenin. »Opazili smo, da imajo občani park precej radi. Obiskujejo ga družine z majhnimi otroki, ki imajo na razpolago igrala. V park prihajajo tudi malo starejši otroci, ki se igrajo košarko in po novem lahko tudi nogomet. Igrišče bo obdano z mrežo, da ne bo težav z žogo, ki bi uhajala na cesto,« dodaja še odbornica.