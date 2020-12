V Sovodnjah zapustili občinsko stavbo, v Gorici ljudje na ulici

Potres z magnitudo 6,3, ki je ob 12.20 zatresel Petrinje na Hrvaškem, je bilo čutiti tudi na Goriškem. V Sovodnjah so občinski uslužbenci zapustili občinsko stavbo. »Sunki so bili kar močni. Še posebno so jih čutili uslužbenci v prvem nadstropju,« je povedal sovodenjski župan Luca Pisk, ki je bil tudi sam v občinski stavbi. Nekaj deset minut so čakali na odprtem, zatem je župan iz varnostnih razlogov odredil, da se s 13. uro zaključi delovni dan, tako da so uslužbenci lahko odšli domov.

Potres so čutili tudi v Doberdobu in Števerjanu, kjer sta župana Fabio Vizintin in Franca Padovan prejela celo vrsto sporočil in telefonskih klicev občanov, ki jih je tresenje tal še kako prestrašilo. V Gorici so stekli na ulico prebivalci višjih stolpnic.