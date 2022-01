V Srbijo in Litvo po dragocene izkušnje

Za tista mesta, ki so aktualne Evropske prestolnice kulture, je začetek koledarskega leta povezan z uvodom v celoletni program, ki so ga skrbno pripravljala več let. S slovesnim odprtjem je 14. januarja v svoje »prestolniško« leto najprej vstopil srbski Novi Sad, minulo soboto pa še Kaunas v Litvi. Naziv EPK 2022 letos nosi še luksemburški Esch-sur-Alzette, njihov uvodni dogodek v celoletno dogajanje bo konec februarja. Del novogoriško-goriške ekipe GO! 2025 se je udeležil prvih dveh slovesnosti. »Vtisi so zelo pozitivni, veliko smo se naučili. Predvsem pa je pomembno to, da se na teh dogodkih srečujemo s tistimi, ki so že, ali tako kot mi še bodo, gostili Evropsko prestolnico kulture. Na ta način pridobivamo dragocene izkušnje in znanje,« je za Primorski dnevnik včeraj še sveže vtise strnila umetniška vodja v ekipi GO! 2025, Neda Rusjan Bric.

»Vsaka otvoritev je v prvi vrsti priložnost za to, da se ekipe EPK srečujejo. Dogovor je, da države gostiteljice pred odprtjem organizirajo sestanek za »EPK družino«, kjer projekt predstavijo samo članom tistih ekip, ki delajo na tem. To je zelo pomembno za pridobivanje poznanstev in za pogovor in posvet z ostalimi ekipami, ki so že bile in še bodo EPK. Po dva člana ekip nato na svoje stroške povabijo tudi na odprtje, kjer se lahko opazuje, kako je kdo kaj pripravil,« pojasnjuje Neda Rusjan Bric. Po njenih besedah je zelo dobro iz prve roke opazovati različne vidike, od tega koliko dogodkov se naenkrat odvija v mestu in koliko je projekt prisoten, do tega ,kako ljudje reagirajo nanj in koliko je posamezno mesto vložilo v projekt.