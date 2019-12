V Štandrežu danes shod proti novi termoelektrarni

V Štandrežu bo danes manifestacija proti novi termoelektrarni na plin, med katero bodo zahtevali tudi prekvalifikacijo industrijske cone, v kateri nočejo novih onesnažujočih obratov. Udeleženci se bodo zbrali ob 11. uri na trgu pred cerkvijo, od koder se bodo v sprevodu odpravili do zemljišča v industrijski coni, kjer podjetje Matanenergiaproduzione iz Rima namerava zgraditi novo termoelektrarno. K manifestaciji so pristopila vsa vaška društva; navzoči bodo tudi predstavniki vseh občanskih list in strank iz vrst opozicije. Shod bo ob vsakem vremenu. Če bodo vremenske razmere kolikor toliko ugodne, bodo ob zaključku ponudili topel napitek in »paneton«.

