V Štandrežu in južnem delu Gorice padala toča

V Štandrežu in južnem delu Gorice je okrog 11.45 padala toča pomešana z dežjem. Ozračje se je v najvišjih slojih občutno ohladilo, v nižjih slojih pa z južnimi vetrovi še priteka vlažen in sicer nekoliko hladnejši, toda še vedno razmeroma topel zrak. Povečuje se tako nestanovitnost in nastajajo kopasti oblaki, ponekod se tako pojavljajo krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte.

Včerajšnja vremenska fronta je medtem že zapustila naše kraje, ki pa so še vedno pod vplivom ciklonskega območja in južnih vetrov. Danes bo spremenljivo z možnostjo občasnih padavin, nastale bodo posamezne plohe in nevihte.

Od jugozahoda se medtem že približuje nova vremenska fronta. Jutri se bodo čez dan znova začele pojavljati padavine. Meja sneženja bo pod nadmorsko višino 1000 metrov. V sredo bo oblačno s padavinami, zapihala bo burja. Meja sneženja se bo spuščala.