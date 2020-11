V Štandrežu spet reden pouk

V štandreški osnovni šoli Frana Erjavca je spet stekel reden pouk, potem ko so v prejšnjih tednih med učnim osebjem in učenci raznih razredov ugotovili vrsto okužb s koronavirusom. Po testiranju in negativnih rezultatih so se že pred desetimi dnevi vrnili v šolo učenci drugega razreda, nakar so jim prejšnji petek sledili še četrtošolci. V sredo se je pouk ponovno začel v petem in tretjem razredu. Včeraj so prišli na vrsto še prvošolčki, ki so se tako kot zadnji zopet vrnili v šolo.Prvo okužbo med otroki so odkrili 9. novembra, zaradi česar je bil zatem v preventivni izolaciji četrti razred. Nato so zaradi okužbe med učiteljskim osebjem s 13. novembrom ostali v domači izolaciji še učenci drugega, tretjega in petega razreda. Po odvzemu brisov so ugotovili ducat okužb med učenci; zdravstveno podjetje je zaradi visokega števila okuženih zlasti v enem razredu odredilo dodatna testiranja in hkrati tudi samoizolacijo za vse otroke, za katere se je začel pouk na daljavo. Po dodatnem preverjanju so se najprej vrnili v šolo učenci drugega razreda, zatem so jim postopoma sledili vsi ostali. Otroci in učiteljice, ki so bili na testiranju pozitivni, so še doma; nekateri še imajo značilne simptome, drugi – predvsem otroci – bi ne vedeli, da so okuženi, če bi ne opravili brisa. V nekaj primerih so se okužili tudi drugi družinski člani.