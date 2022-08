Okrog 15. ure se je v Ulici Matajur v Štandrežu vnel požar. Zgorel je travnik v neposredni bližini hiš. Gasilci so povedali, da je starejši domačin sežigal vejevje in smrekove iglice ob robu svojega dvorišča, vendar mu je ogenj ušel izpod nadzora in se v trenutku razširil na sosednji travnik. Gasilci so pridrveli na kraj in ognjene zublje pogasili.