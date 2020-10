V Števerjan prihaja širokopasovna internetna povezava

V Števerjanu naj bi se v ponedeljek začela dela, s katerimi bo vas dobila infrastrukturo za širokopasovno internetno povezavo. To je projekt podjetja Open Fiber, ki skrbi za namestitev infrastrukture marsikje drugje v Furlaniji - Julijski krajini, na primer v Sovodnjah.»Podjetje bo poskrbelo, da bo vsaka hiša v vasi lahko dostopala do širokopasovne internetne povezave. Jamčijo nam, da bo krito celotno območje občinskega ozemlja, kar je za nas zelo važno. Pri tej točki smo vztrajali, saj smo želeli, da bi lahko čisto vsaka hiša v vasi imela dostop do širokopasovne internetne povezave,« razlaga odbornik in podžupan Marjan Drufovka, ki zadevi pobliže sledi.

»Podjetje Open Fiber se bo posluževalo dveh tehnologij. Prva, ki se imenuje HTTP, temelji na postavitvi optičnega vlakna. Druga, BWA, pa temelji na brezžičnem internetnem signalu. Prva tehnologija zagotavlja povezavo s 100 Megabyte na sekundo, druga pa 30 Megabyte na sekundo. V obeh primerih gre za širokopasovno internetno povezavo,« dodaja še Drufovka. Podjetje Open Fiber jamči položitev fizične infrastrukture (kablov za optično vlakno) samo v t.i. naseljih (ital. centri abitati). »Ker je v Števerjanu zelo veliko razpršenih hiš, bi na ta način pokrili samo 50 odstotkov gospodinjstev. Vztrajali pa smo pri tem, da imajo vsi vaščani možnost dostopa do širokopasovne povezave,« pravi Drufovka.