V števerjanskem vinogradu našli granato

Pirotehniki so v sredo razstrelili dve neeksplodirani ubojni sredstvi iz časa prve svetovne vojne. Števerjanski vinogradnik je v prejšnjih dneh med deli v svojem vinogradu našel avstro-ogrsko topovsko granato 75 mm kalibra. Na dvorišču hiše v Gorici pa so med sečnjo drevesa odkrili vžigalno konico italijanske izdelave. Pirotehniki so obe ubojni sredstvi varno odstranili in odpeljali, nakar so ju razstrelili v hudourniški strugi Tera v občini Medea.

