V Števerjanu kmalu spomenik padlim v prvi svetovni vojni

Oktobra bodo v Števerjanu dobili prvi spomenik, posvečen padlim vaščanom v prvi svetovni vojni. Občinska uprava si za njegovo postavitev prizadeva že nekaj časa, odločili pa so se, da bodo spomenik odkrili istočasno z osrednjim praznovanjem 70. obletnice ponovne ustanovitve občine po drugi svetovni vojni.

V bližini občinske stavbe bodo namestili ploščo v obliki piramide, na kateri bo trijezičen napis »Naši padli v vojski avstro – ogrskega cesarstva«, sledil pa bo seznam vaščanov, padlih med prvo svetovno vojno. Njihova imena in zgodbe že več let zbira domačin Filippo Formentini, ki je v dunajskem vojnem arhivu našel imena umrlih, ranjenih in ujetnikov iz Števerjana, ki naj bi jih bilo okoli sto. Med njimi naj bi umrlih bilo 24. Za vsakega izmed njih bodo na spomenik ob imenu napisali datum rojstva in smrti, vojaški čin in ime regimenta, kateremu je pripadal. »Moj namen je, da bi v prihodnje nastala tudi publikacija o padlih iz Števerjana,« pravi Formentini. Na oktobrsko odprtje spomenika bodo povabili tudi nadvojvodo Markusa Habsburškega, pravnuka cesarja Franca Jožefa.

Spomenik, za realizacijo katerega bo občina odštela okoli 6.500 evrov, bo stal na gredici v bližini gostilne Dvor. Mimoidoče bo spominjal na najvišji davek, ki so ga plačali Števerjanci Franc Bratuž, barona Adam in Paul Emil von Formentini, Gotard Gabrovec, Marcelin Grauner, Anton Gravner, Jožef Hlede, Ludvik Humar, Ciril Klanjšček, Jožef Klanjšček, Jožef Knez, Maksimiljan Knez, Franc Komjanc, Leopold Maraž, Alojz Mizerit, Jožef Mužina, Jožef Peršolja, Ivan Pintar, Jožef Prinčič, Karel Prinčič, Franc Rožič, Anton Stakne, Andrej Tronkar in Anton Vogrič.