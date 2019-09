V Števerjanu od letos reprezentančno vino

Med letošnjo trgatvijo bodo v Števerjanu prvič stekleničili reprezentančno vino, h kateremu bodo pripomogli tako vinarji kot kmetje, ki grozdje prodajajo, ter vsi občani, ki bodo želeli pristopiti k projektu. »Ključna ideja je povezovanje vseh proizvajalcev in pridelovalcev grozdja, obenem pa promocija Števerjana in bližnjega območja,« pravi podžupan Občine Števerjan Marjan Drufovka. Zamisel o reprezentančnem vinu je nastala na pobudo števerjanske občinske uprave in v sodelovanju z Vinoteko Števerjanski griči. Reprezentančno vino bi občinska uprava v prihodnje uporabljala kot protokolarno darilo, s tem bi seveda pripomogla k promociji briške občine, Vinoteka pa bo lahko poskrbela za birokratske oz. komercialne zadeve. Vino bodo pripravili iz avtohtonih sort grozdja: furlanskega tokaja, rebule in malvazije.