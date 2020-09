V Števerjanu je v nedeljo drugič potekala vaška trgatev za občinsko reprezentančno vino. Udeleženci, med katerimi so bili številni domačini, vinogradniki, družine z otroki so se zbrali na Križišču in v veselem sprevodu, ob spoštovanju predpisov za omejitev koronavirusa, krenili proti kmetiji Ivan Vogrič, kjer bo letos potekala vinifikacija. Letos je pri trgatvi sodelovalo 47 pridelovalcev grozdja, pridelali pa bodo zvrstno vino s tremi avtohtonimi sortami: rebulo, malvazijo in tokajem.