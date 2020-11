V streho propadajoče remize vlagajo 100.000 evrov

Nadaljnje propadanje nekdanje goriške tramvajske remize med Ulico Manzano in Trgom Saba bodo preprečili z izgradnjo začasne kritine. Na spletni oglasni deski goriške občine so v prejšnjih dneh objavili sklep, s katerim so potrdili dokončni načrt, iz katerega izhaja, da skupni strošek znaša sto tisoč evrov. Načrt sta izdelala inženir Paolo Berini in geometrinja Valeria Cevolin iz Ronk; goriški občini sta ga posredovala 3. julija, nakar je za njegovo presojo poskrbelo spomeniško varstvo, ki je zeleno luč za njegovo izvedbo prižgalo 30. oktobra.

Na podlagi načrta bodo zgradili novo leseno streho, ki bo enaka prvotni kritini propadajočega objekta. Z novo streho bodo preprečili nadaljnje propadanje stavbe, ki ob zaključku del še ne bo uporabna; da bi jo lahko spet uporabljali, bi občina morala v njeno prenovo vložiti še kar nekaj denarja.V roku šestdesetih dni bo goriška občina izpeljala javno dražbo, s katero bo izbrala izvajalca gradbenih del; po tridesetdnevnem preverjanju se bodo začela gradbena dela, ki bodo trajala devetdeset dni.Spomeniško varstvo je razpadajočo remizo zaščitilo leta 2004. Objekt so zgradili leta 1909, kot tramvajsko remizo so ga uporabljali do leta 1920. Leta 1935 so v objektu uredili avtobusno postajo. Med vojnama je bilo poslopje poškodovano, nakar so ga obnovili in nekoliko razširili. Objet sameva že dolga leta; del strehe se je zrušil, tudi notranjost je v zelo slabem stanju.