V treh mesecih 13.249 prostovoljnih ur, zaključujejo z nabirko hrane

Na domove so dostavili približno tisoč vrečk z živili in osnovnimi potrebščinami, ki so jih darovali Goričani. Skupno 1352 prostovoljcev je od 24. februarja do 31. maja opravilo 13.249 prostovoljnih ur. Od torka, 30. junija, goriška občina zaključuje z nabirko hrane, ki so jo v prejšnjih mesecih sprožili v 18 mestnih marketih, prostovoljci civilne zaščite so živila nato delili družinam v stiski. Istega dne bodo tudi uradno znižali stopnjo »nevarnosti« z oranžne na rumeno.

Na goriški občini sta pristojni odbornik Francesco Del Sordi in odgovorni za goriško sekcijo civilne zaščite Luciano Marconato včeraj predstavila obračun delovanja ekip prostovoljcev, ki so v tem obdobju izrednih razmer pomagala občanom na različne načine. V ospredju je bilo, kot omenjeno, deljenje hrane, vendar so civilna zaščita in ostali prostovoljci (državnih združenjev alpincev in karabinjerjev, rdečega in zelenega križ, skavtov itd.) sodelovali tudi pri nameščanju šotorov pri bolnišnici, podpori obmejni in prometni policiji, deljenju zaščitnih mask, razkuževanju cest itd. Marconato, ki je poleg svoje ekipe civilne zaščite tudi koordiniral delo z vsemi ostalimi skupinami prostovoljcev, je o upravljanju nujnih razmer povedal, da »bilo je naporno, obenem pa preprosto, saj sem povsod naletel na veliko razpoložljivost«. Poleg prostovoljcev so radodarnost izkazali tudi »navadni« Goričani, ki so za osebe v stiski darovali živila, marsikdo pa tudi denar: neimenovani občan je družinam v stiski namenil kar 9000 evrov.