V Trgovskem domu bo odmevala glasba

V goriškem Trgovskem domu bo odmevala glasba. Danes bosta v Fabianijevi palači Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel in Glasbena matica podpisala z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino sporazum, na podlagi katerega bosta prevzela polovico drugega nadstropja. Na podlagi dogovora bosta imeli na voljo prostore, v katerih so domovale pisarne italijanskega pravosodnega ministrstva. Prostori so v dokaj dobrem stanju, saj so bili pred časom obnovljeni, tako da so takoj vseljivi in uporabljivi. Glasbeni šoli sicer še nista določili datuma vselitve, saj si morata prostore še ogledati in se dogovoriti za njihovo uporabo.

