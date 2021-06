V prihodnjem mesecu bodo v Tržiču predvidoma trikrat pristale ladje za križarjenje. Na sestanku, ki je včeraj potekal v Tržiču, so določili podrobnosti te novosti. Navzoči so bili tržiška županja Anna Cisint, Port Captain družbe MSc Pier Paolo Scala s sodelavci, admiral Vincenzo Vitale, poveljnik tržaške luške kapitanije, poveljnik Giovanni Nicosia, ki vodi tržiško kapitanijo, in Sergio Signore za pristaniško oblast.

V tržiškem pristanišču Portorosega bodo turistične križarke privezali v treh zaporednih koncih tedna: 3. in 4. julija, 10. in 11. julija ter 17. in 18. julija. Pripluli bosta ladji Msc Orchestra (Tržič-Bari-Corfù-Mykonos-Dubrovnik-Tržič) ter Msc Magnifica (Tržič-Bari-Pirej/Atene-Mykonos- Split-Tržič). Prihod ladij za križarjenje iz Dalmacije, nato pa odhod proti italijanskim pristaniščem, narekujejo izredne razmere, zaradi katerih ladij ne bodo mogli privezati v Benetkah. Od 8. do 11. julija bo tam namreč potekal vrh G20, 18. julija pa praznik Rešenika (Festa del Redentore).