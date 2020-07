V Tržiču na ladjo natovorili rekordni 3000-tonski tovor

V tržiškem pristanišču Portorosega so včeraj na tovorno ladjo BBC Pearl nakrcali rekordni tovor. Za podvig je poskrbela tržiška pristaniška družba, ki je del skupine T.O. Delta Group, enega izmed največjih podjetij v logistiki in intermodalnih prevozih; njeni delavci so na tovorno ladjo BBC Pearl v rekordnem času natovorili 3000-tonski tovor, ki obsega preko deset tisoč kubičnih metrov prostornine.

Natovorjeni material predstavlja strojno opremo, ki jo je podjetje Danieli iz Buttria na Videmskem izdelalo za izgradnjo nove železarne v Združenih državah Amerike. Obsežen tovor predstavlja nov rekord tako za tržiško pristaniško družbo kot tudi za furlansko podjetje Danieli, ki je uspelo pripraviti naročilo kljub težavam zaradi koronavirusa, ki so ovirale poslovanje zlasti v prejšnjih mesecih.