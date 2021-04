V Tržiču nadlegoval ženske

Petnajstletnik iz Tržiča bo zaradi nespodobnega vedenja in spolnega nasilja moral v terapevtsko skupnost. Preiskovalni sodnik je na predlog javnega tožilca pri senatu za mladoletnike tržaškega sodišča odredil preventivni pripor v terapevtski skupnosti. Mladoletnika bremeni obtožnica povzročitve kaznivega dejanja spolnega nasilja in drugih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, vključno z verbalnim spolnim nadlegovanjem na javni površini.

Tržiški karabinjerji so preiskavo začeli septembra 2020, potem ko se je v središču Tržiča zgodilo več primerov spolnega nadlegovanja žensk. V vsaj treh primerih je tudi prišlo do nespodobnega razkazovanja. Žrtve so kazniva dejanja prijavile tržiškim karabinjerjem, kar je pripomoglo k hitremu poteku začetnih preiskav. Ženske so karabinjerjem podale fizični opis mladoletnika in njegovih oblačil, ob tem pa še gorskega kolesa, s katerim se je mladenič oddaljil, potem ko je zagrešil kazniva dejanja.

Ko je ena izmed žrtev med sprehodom po središču Tržiča prepoznala 15-letnika, ki jo je spolno nadlegoval dan prej, je preiskava naredila pomemben korak naprej. Ženska je nemudoma obvestila karabinjerje, ki so takoj prišli na kraj in kmalu zatem prestregli mladeniča ter ga pospremili na poveljstvo, kjer so ga identificirali. Sodne oblasti so nato odredile preiskavo njegovega doma. Tu so karabinjerji našli oblačila, ki jih je mladenič imel na sebi med prijavljenimi primeri spolnega nadlegovanja. Z dodatnimi dokazi je postalo neizpodbitno, da je mladenič odgovoren za prijavljena kazniva dejanja.