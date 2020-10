V Tržiču operirali prve štiri tržaške bolnike

V Tržiču so včeraj operirali prve štiri tržaške bolnike. Šlo je za kirurški poseg popravila dimeljske kile s hernioplastiko v postopku enodnevne hospitalizacije. Operacije so se uspešno zaključile, paciente pa so že v popoldanskih urah odpustili iz bolnišnice. Tržiška in goriška kirurgija sta po zmanjšanju dejavnosti med zaprtjem zaradi covida-19 spet zagnali svoje običajne aktivnosti.

Dve operacijski sobi tedensko bosta na razpolago za kirurške posege tržaških pacientov, sporoča podjetje Asugi, ki jim bodo sledili zdravniki iz Trsta in tako zagotavljali primerno zdravstveno kontinuiteto. Posegi v Tržiču bodo potekali ob privolitvi tržaških pacientov in ohranjanju personalizacije oskrbe.

Bolnišnice z Goriškega bodo po novih pravilih podjetja Asugi »covid free«, se pravi, da brez bolnikov s covidom-19, medtem ko bodo omenjene bolnike hospitalizirali v Trstu.