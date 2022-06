V Tržiču premočno zmagala Anna Cisint

Tržič bo v prihodnjih petih letih še naprej vodila Anna Cisint, in sicer s podporo več kot 70 odstotkov volivcev. Na nedeljskih županskih volitvah, ki se jih je v ladjedelniškem mestu udeležilo 10.692 ljudi oz. 52 odstotkov volilnih upravičencev, je Cisint gladko premagala druga dva kandidata. Prejela je 7500 in torej kar 72,4 odstotka glasov. Dosedanjo županjo so podpirale liste Progetto FVG-Forza Italia, Liga, Fratelli d’Italia, Cisint per Monfalcone, Noi con l’Italia in Monfalcone vola. Največ glasov je prejela županjina lista Cisint per Monfalcone.

Za njeno osrednjo tekmico Cristiano Morsolin je glasovalo 2496 oz. 24,09 odstotka volivcev. Cristiana Morsolin je imela podporo list Officina di ideali-Progressisti per Monfalcone, Partecipare per Monfalcone, Demokratska stranka, Gibanje 5 zvezd in La sinistra. Tretjeuvrščeni Francesco Orlando je prejel 363 (3,5 odstotka) glasov. Podprli sta ga občanski listi Verità e libertà ter Territorio e libertà.