V Tržiču ravnateljica dijakinjam gleda pod nikab, da bi lahko ostale v šoli

V Tržiču spet močno odmeva vprašanje zakritega obraza. Polemika se je tokrat vnela zaradi petih muslimanskih dijakinj tehniškega zavoda, ki v šolo hodijo z nikabom (tančico, ki pušča odkrite le oči). Po današnjem poročanju krajevnega dnevnika Il Piccolo naj bi ravnateljica na samem vsako jutro legitimirala in si tako zagotovila, da so res one.

Poleg tega naj bi jim tudi omogočila, da pri urah telesne vzgoje telovadijo, tako da ne pride preveč do izraza njihovo telo, kot veleva islamska vera. S to potezo naj bi preprečila, da bi mladoletna dekleta opustila šolanje. Novico so takoj povzeli tudi italijanski državni mediji, vnela pa se je zlasti politična debata.

V Tržiču živi številna muslimanska skupnost, ker so mnogi njeni pripadniki zaposleni v tamkajšnji ladjedelnici.