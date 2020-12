V Tržiču svetleče božično naselje

V Tržiču bodo danes, 8. decembra, svečano odprli božično naselje, ki ga sestavlja več svetlobnih instalacij in prazničnih lučk. Ob 17. uri bodo zasijali razni svetleči motivi od igluja in rdečega srca do Miki Miške, medveda in srnjačka. Christmas Village - tako so poimenovali naselje - je bilo sicer v preteklih dneh že tarča kritik, ker naj bi bilo po mnenju nekaterih preveč kičasto.»Prejšnjim mestnim upraviteljem božično naselje ni všeč; nekateri izmed njih, ki so jim volivci hrbet, tako da niso dobili dovolj glasov niti za izvolitev v občinski svet, nas celo žalijo. V resnici so se mi številni Tržičani zahvalili, da smo tako lepo okrasili mesto in pričarali božično vzdušje,« poudarja tržiška županja Anna Cisint.

