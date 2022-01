V Tržiču trije za eno kandidaturo

V občinski palači Palazzetto veneto v Tržiču bodo prihodnjo soboto, 15. januarja, volivci leve sredine izbirali kandidata, ki se bo maja potegoval za župansko mesto. Tekmeci za mesto županskega kandidata, ki bo meril moči z dosedanjo županjo Anno Cisint, bodo odvetnik Riccardo Cattarini, pripadnik Demokratske stranke, občinska svetnica Cristiana Morsolin, ki zastopa navezo levičarskih strank La sinistra (Levica), ter Davide Strukelj, za katerim stoji občanska lista.Volišče v drugem nadstropju občinske stavbe v Ulici Sant’Ambrogio bo v soboto odprto do 9. do 19. ure. Med tednom v palači potekajo predavanja univerze za tretje življenjsko obdobje, ob sobotah pa je stavba prosta. Kdor želi sodelovati pri primarnih volitvah, bo moral predložiti osebni dokument, ne bo pa potrebno prinesti s seboj volilne izkaznice. Pristojna komisija je določila, da lahko kandidata izbirajo občani, ki so vpisani v volilni imenik Občine Tržič. Biti morajo torej polnoletni in imeti italijansko državljanstvo ali biti državljani druge države, članice Evropske unije. Ali ima posameznik pravico do glasovanja, bodo vsekakor sproti preverjali prostovoljci, ki bodo zadolženi tako za administrativno delo kot za usmerjanje toka ljudi. Zaradi koronavirusnih omejitev bo seveda treba poskrbeti, da ne pride do zbiranja ljudi. Koordinator pristojne komisije, nekdanji občinski svetnik Komunistične prenove Alessandro Saullo, je napovedal, da bo prostovoljcev med 12 in 18. Koliko ljudi pa se bo udeležilo glasovanja je zelo težko napovedati, tudi zaradi epidemiološke situacije.

Vsi trije levosredinski kandidati prirejajo danes srečanja, na katerih bodo spregovorili o svojih vizijah za razvoj ladjedelniškega mesta in razlogih, zaradi katerih bi občani morali staviti nanje v »boju« proti Cisintovi. Kandidat Demokratske stranke Riccardo Cattarini bo danes od 10. do 12. ure na Trgu Republike srečal občane. Med temami, ki jih je Cattarini že postavil na vrh svojega programa, so socialna stabilnost mesta, odnos do družbe Fincantieri in ladjedelniškega obrata v Pancanu ter pozornost do okoljskih vprašanj. Prav tako v dopoldanskem času (od 10. ure dalje), vedno na Trgu Republike, bo tudi prisotna kandidatka Levice Cristiana Morsolin. V srečanju z igralko Marto Cuscunà bo Morsolinova obravnavala temo kulture in kulturnih dejavnosti v mestu, tudi z ozirom na gospodarsko plat, predvsem v obdobju zaprtja med pandemijo. Kandidat Davide Strukelj pa bo somišljenike nagovoril ob 11. uri v konferenčni dvorani centra Marina Lepanto (Ulica Consiglio d’Europa). Za vstop bo potrebno ojačeno covidno potrdilo. Strukelj se bo dotaknil svoje vizije za razvoj Tržiča, ki naj bo »moderno, živahno, dinamično, predvsem pa solidarno in pozitivno mesto«.