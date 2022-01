V Tržiču zasedeni vsi termini do konca februarja

V novem cepilnem središču ob ladjedelnici Fincantieri v Tržiču so zasedeni vsi termini za cepljenje proti covidu-19 do konca februarja. Največ povpraševanja vlada po poživitvenem odmerku.

Cepilno središče so uradno odprli vsredo dopoldne ob navzočnosti županje Anne Cisint, potem ko so v petek zaprli dosedanji cepilni center, ki je deloval v domu za starejše občane v Ulici Fontanot. Novo cepilno središče so uredili v šotoru; skupno je na voljo pet cepilnih mest, medtem ko jih je bilo v Ulici Fontanot šest. S cepljenjem bodo začenjali ob 9. uri in z njim nadaljevali vse do 19. ure; dnevno bodo cepili med 550 in 600 ljudi.