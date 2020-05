V tržiški bolnišnici posodabljajo naprave za mamografijo

Tržaško-goriško zdravstveno podjetje je pred kratkim poskrbelo, da so v tržiški bolnišnici dobili nov mamograf, vreden 181.780 evrov, s katerim so nadomestili prejšnjega, ki je bil že zastarel. Digitalni mamograf Hologic Selenia Dimension je trenutno najnaprednejša naprava na področju senološke diagnostike in mamografije. Čeprav je količina sevanja zelo omejena, proizvaja digitalna naprava zelo visoko kakovostno sliko. Preko tehnike, ki ji strokovnjaki pravijo tomosinteza, naprava prestreže morebitne zatrdline in vozličke v dojki, kar poveča možnost diagnoze. K temu gre dodati tudi postajo za analizo rentgenskih slik z zaslonom z visoko resolucijo in funkcijami za ugotavljanje poškodb in zatrdlin.Storitev se bo torej izboljšala z vidika kakovosti pregleda, saj prehajajo od analognega na digitalni mamogra. Pridobitev je tudi tomosinteza, tehnika, ki je prej za razliko od goriške bolnišnice v Tržiču niso nudili. Mamograf bodo v prihodnosti po potrebi lahko dopolnili s storitvijo za stereotaksijo: to se trenutno izvaja v Gorici.

Kar se tiče številk, bodo napravo v normalnih razmerah in ob ustreznem številu zdravstvenih delavcev lahko uporabljali dnevno, z enim pregledom vsakih 20 minut, od 8. do 14. ure. Glede na sedanje razmere s koronavirusom in posledičnim pomanjkanjem tehničnega in zdravstvenega osebja ni mogoče napovedati števila možnih pregledov. Nova naprava bo omogočila izboljšanje sposobnosti diagnoze in jo bodo lahko uporabljali tudi za preventivne preglede 2. stopnje za raka na dojki.