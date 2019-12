V tržiški bolnišnici vse več porodov

Tržiška porodnišnica v bolnišnici San Polo nudi nosečnicam varen porod, vse več se jih tako odloča, da bodo njihovi otroci tu prijokali na svet. Širi se tudi ponudba zdravil za lajšanje bolečin med porodom. Od leta 2014 do leta 2018 so v Tržiču prešli od 616 do 701 porodov, največ - 740 - pa jih je bilo leta 2017. Tudi v letošnjem letu naj bi zabeležili približno 700 porodov: do 20. novembra se je rodilo 675 otrok. Niža pa se srednja starost mamic, potem ko je v prejšnjih letih bilo precej »starejših« žensk - nad 40. letom starosti.

»Padec rojstev na splošno je zaskrbljujoč, pri nas pa je trend v obratni smeri, tudi zato, ker so od 1. avgusta 2019 zaprli porodnišnico v Palmanovi, in torej imamo na mesec približno 15 nosečnic iz tistega območja,« razlaga Pierino Boschian-Bailo, direktor porodniškega in ginekološkega oddelka za Gorico in Tržič in direktor oddelka za matere in dojenčke. Od meseca novembra dalje so v tržiški porodnišnici začeli uporabljati nov analgetik, s katerim lajšajo bolečine porodnicam; ta metoda se pridružuje porodu v vodi in epiduralni analgeziji, ki ju v Tržiču uspešno uporabljajo že več let. Nova metoda porodnicam nudi mešanico dušikovega oksida in kisika, s katerima se porodnice lahko sprostijo, zmanjša se tudi njihovo zaznavanje bolečine.