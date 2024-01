Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes zjutraj posredovali v Ulici Fermi, kjer je avtomobil podrl kolesarko, ki se je pri padcu poškodovala. Zdravstveno osebje ji je na kraju nudilo najnujnejšo pomoč, nato so jo prepeljali v goriško bolnišnico, kamor so jo sprejeli z lažjimi poškodbami. Na kraju so bili tudi varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.