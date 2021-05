»V vaše kraje prihajam z občutkom domačnosti«

Števerjanske griče je danes popoldne obiskala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Na občini jo je najprej sprejala županja Franca Padovan, nato pa je v sejni sobi potekalo srečanje, na katerem so ministrici predstavili razne aspekte življenja v Števerjanu. V ospredju so bili zagnanost in trud pri ohranjanju slovenstva, pa tudi bolečina in težave, ki jih je zaradi epidemioloških razmer povzročilo (in še povzroča) otežkočeno prehajanje državne meje. Ministrica je poudarila, da je bilo zapiranje meja »res velika bolečina«, ob zavedanju, da »žal ne gre drugače«. Poudarila je, da je Števerjan v Sloveniji dobro poznan, predvsem zaradi festivala narodno-zabavne glasbe, dodala pa je, da v te kraje prihaja »z občutkom domačnosti«. Po sprejemu se je ministrica udeležila predstavitve zbornika Marjana Drufovke »V samostojnosti je moč«, ki je potekala na osrednjem vaškem trgu. Z Drufovko se je pogovarjala novinarka Erika Jazbar.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.