V vidiku EPK bi radi obnovili tudi ploščad pri Rdeči hiši

Goriška mestna uprava bi rada v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 izvedla več javnih del, med katerimi je tudi obnova ploščadi pri Rdeči hiši. Župan Rodolfo Ziberna se je v Trstu sestal s predsednikom deželne vlade Massimilianom Fedrigo. Na srečanju sta se pogovorila o javnih delih, ki so že nastavljena in bi jih občina rada čim prej dokončala. Župan je med drugim omenil obnovo nekdanjega lokala Bastione fiorito na gradu in grajskega dvorišča, glede katerih so že sprožili potrebna postopka; Ziberna je opozoril tudi na degradirano območje pri Rdeči hiši, ki bi ga radi prenovili, vendar še nimajo potrebnih sredstev.

»Deželna uprava nam zelo pomaga z zagotavljanjem sredstev na področju kulture in urbanizma; po drugi strani sem prepričan, da so ravno v vidiku Evropske prestolnice kulture potrebne nove naložbe, saj želimo, da bi se turistična privlačnost naših krajev nadaljevala tudi po letu 2025,« poudarja župan in pojasnjuje, da odmevnost projekta EPK presega krajevno raven; pozitivne učinke bo po njegovih besedah občutila cela dežela FJK.

»Fedrigi sem predstavil številne razvojne projekte, na katerih delamo; predsednik jih je pripravljen podpreti, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi,« poudarja župan. Nekaterih projektov verjetno ne bo mogoče takoj izpeljati, vendar je pomembno postaviti temelje za njihovo uresničitev. Po županovem mnenju si je treba še posebej prizadevati za obnovo ploščadi pri Rdeči hiši, ki je danes veliko asfaltno parkirišče ne ravno prijetnega videza. »Čim prej želimo celotno območje vsaj malce preurediti, tako da bo lepše izgledalo, saj je danes degradirano, čeprav predstavlja enega izmed vhodov v Slovenijo. Območje želimo urediti tudi iz prometnega vidika, sploh potrebuje nekaj zelenja. Zahvaljujem se Fedrigi in še nekaterim deželnim odbornikom, s katerimi sem se srečal v zadnjem času in ki podpirajo naša prizadevanja v vidiku Evropske prestolnice kulture,« poudarja Rodolfo Ziberna.