V Vilešu ob referendumu tudi občinske volitve

V nedeljo in ponedeljek, 20. in 21. septembra, se bodo italijanski volilni upravičenci izrekli o znižanju števila parlamentarcev. V Občini Vileš bodo sočasno izbrali tudi novega župana, potem ko je zaradi pandemije odpadel običajni pomladanski volilni termin. Dosedanji župan Claudio Deffendi se ne bo več potegoval za župansko mesto, temveč bo kandidiral zgolj za občinski svet na levosredinski listi Siamo Villesse. Njena županska kandidatka je dosedanja podžupanja, 55-letna Flavia Viola. Poleg nje se za župansko mesto poteguje le še 66-letni Gianpaolo Burgnich, ki je Občini Vileš že županoval od leta 1983 do leta 1993. Njegovo kandidaturo podpira desnosredinska lista Sveglia Villesse.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.