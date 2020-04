V virtualni kavarni tokrat pianist

Drugo srečanje v virtualni kavarni ekipe GO! 2025, ki pripravlja kandidaturo Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture, bo glasbeno obarvano. Jutrišnji gost bo namreč slovensko-italijanski pianist Aleksander Gadžijev iz Gorice, ki se bo ob 18. uri v živo pogovarjal z vodjo kandidature Nedo Rusjan Bric.

Aleksander Gadžijev je sin pianistov Ingrid Silič in Sijavuša Gadžijeva. Obiskoval je Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici, diplomiral na konservatoriju v Ceseni ter študij nadaljeval na salzburškem Mozarteumu. Pianistične vrline je kljub temu, da je star šele 25 let, že dokazoval v številnih prestižnih dvoranah, kot so Teatro La Fenice v Benetkah, Teatro Regio v Turinu, Teatro Alighieri v Ravenni, Kioi Hall in Bunka Kaikan v Tokiu, Kitara Concert Hall v Saporu, Salle Cortot v Parizu, Konservatorij v Moskvi in mnogih drugih. V lanskem letu je bil tudi izbran med BBCjeve prestižne talente, New Generation Artist do leta 2021.

V bližnji preteklosti je bil razpet med Gorico, Salzburgom, Berlinom in Japonsko, v virtualni kavarni pa se bo oglasil iz Berlina, kjer trenutno prebiva. Pogovoru bo mogoče slediti na Facebook strani GO 2025 Nova Gorica - Gorizia, v komentarjih bodo poslušalci lahko tudi postavljali vprašanja.