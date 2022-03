V zaklonišču ni mesta za sveče in romantiko

Javnih zaklonišč v Italiji v bistvu ni, saj jih v vsem povojnem obdobju niso gradili; tudi krajevne ekipe civilne zaščite nimajo posebnih navodil za ravnanje v primeru bombnih napadov (to so nam potrdili tudi na goriški občini, kjer se z vprašanjem zaklonišč v zadnjih letih niso nikoli ukvarjali), kot da bi bila vojna nekaj, kar ne more več priti v poštev. V drugih državah so v povojnem obdobju zaklonišča še kako gradili. V nekdanji Jugoslaviji so jih imeli po šolah, bolnišnicah in drugih javnih poslopjih; z zaklonišči so bile opremljene tudi nove soseske in stanovanjske hiše. Bunkerjev sicer v povojnem času niso gradili le na »socialističnem« Vzhodu, temveč tudi v nevtralni Švici. Ravno v državi ementalca, bank in ročnih ur si je zaklonišče pod stanovanjem zgradila marsikatera družina.

»Pred tridesetimi leti sem v Gorici prenavljal hišo. Malce v zadregi sem gradbenim delavcem povedal, da bi pod hišo, kjer je nekoč stal v zemljo vkopan kurnik, uredil tudi manjše zaklonišče s trideset centimetrov debelimi zidovi iz železobetona; odgovorili so mi, da ne gre za nič nenavadnega, saj so sami v prejšnjih letih delali v Švici, kjer so zgradili na desetine zaklonišč. Z njimi so razpolagale tako družinske hiše kot tovarne,« nam je zaupal goriški naročnik, sicer med redkimi v naših krajih, ki lahko pod hišo računa na zaklonišče. V ponedeljek nas je pospremil na ogled svojega bunkerja in nas najprej opozoril, da je ob hiši uredil tudi protipotresno verando z železnimi nosilci. V njej je na voljo varen prostor v primeru potresa, v katerega se takoj pride iz stanovanja tudi z invalidskim vozičkom.

Nedaleč od verande je na dvorišču še prikolica, v kateri je hrane za en teden, ki jo vsakih šest mesecev zamenja, in trideset litrov vode. V zaklonišču je 150 litrov pitne vode, medtem ko je po dvorišču postavljenih šest posod s skupno tisoč litri tehnične vode za umivanje in drugo uporabo; na dvorišču je še peč, kakršne so uporabljali taborniki in ki bi še kako prav prišla ravno v primeru potresov, ko ni mogoče računati na plin iz plinskega omrežja. Na dvorišču je tudi izhod iz zaklonišča.

»Izhod mora biti na razdalji, ki mora biti enaka ali večja od višine stavbe. Tako v primeru zrušenja poslopja ruševine ne zaprejo izhoda,« nam je povedal naš sogovornik in pojasnil, da tovrstno zaklonišče služi tudi v primeru bombnega napada, vendar ne v slučaju direktnega zadetka, ki povzroči zelo velik krater; tudi v primeru jedrskega sevanja zaščita, ki je nudi, ne bi bila povsem ustrezna. »Samo švicarski magnat ali ameriški kapitalist bi si lahko privoščila protijedrsko zaklonišče; vsi ostali si lahko uredimo zaklonišče, ki ga zatem uporabljamo tudi kot shrambo. V njem moramo vsekakor hraniti blago in predmete, ki jih v dveh urah odstranimo; v zaklonišču ne smeš imet “banka” za mehanska dela,« nam je pojasnil sogovornik in opozoril, da je za preživetje kakorkoli potrebna toplota. Imeti moraš ustrezna oblačila in streho nad glavo, kar je lahko tako platno šotora kot železobeton. Poleg tega moraš razpolagati s hrano, pijačo in opremo za prvo pomoč, ki jo je treba znati uporabljati.

»Spomnim se bombardiranja Trsta leta 1945, ko sem bil otrok, in pri tem seveda pomislim na otroke v Ukrajini, ki bodo šokirani celo življenje. Ko je zazvonil alarm, smo stekli v zaklonišče, bilo je oddaljeno kakih osemsto metrov od naše hiše. V spominu mi je ostalo, da je bilo v tistem tunelu ogromno ljudi, posebno šokiralo me je to, da nas odgovorni niso spustili ven, dokler se ni vse skupaj končalo in je spet zatulila sirena,« nam je povedal naročnik in pojasnil, da je sam več let vodil šole v naravi - pod načelom »nič nas ne sme presenetiti«. Znanje, ki si ga je nabral z izkušnjami bombardiranja, s šolami v naravi in z aktivnim učenjem iz specializiranih revij, je apliciral pri obnovi hiše in gradnji zaklonišča, ki je vkopano pod zemljo, približno pol metra nižje od kletnih prostorov.

»Vhod v zaklonišče mora biti tako postavljeno, da ga ne doseže zračni udar, do katerega pride tudi, če bomba eksplodira na 100 metrih razdalje. Pred okna kletnih prostorov je treba postaviti vreče s peskom, tako da se steklo ne raztrešči. V primeru sevanja bi morali pred okno vsuti od 70 centimetrov do enega metra zemlje oz. peska. V primeru jedrske eksplozije je treba počakati, da gre mimo val prahu, kar je zelo odvisno od vetra in ki se po prvem dežju sesede,« nam je pojasnil in dejal, da je pri urejanju protijedrskih zaklonišč za družinske potrebe velik problem v nabavi ustreznega prezračevalnega sistema, saj jih tako majhnih ni v prodaji. Svoje zaklonišče, ki meri nekaj več kot pet metrov krat dva metra, je sicer opremil s šestimi premičnimi posteljami, z zalogo hrane in s kemičnim straniščem; vrata vsebujejo svinec, ki ne prepušča sevanja, iz svinca je tudi pokrov za okno.

»Če skoči elektrika, v zaklonišču ni mesta za romantiko in sveče. Imeti moraš suho svetlobo, to se pravi svetilke na baterijo. Poleg tega v zaklonišču moraš imeti radio, da prisluhneš poročilom. Tako veš, če so tanki pri Rdeči hiši ali še v Postojni... Radio je pomemben tudi iz psihološkega vidika, saj lahko med bivanjem v bunkerju poslušaš glasbo. Pred tridesetimi leti seveda niso bili na seznamu opreme, ki jo imaš v bunkerju, mobilni telefoni; danes jih itak imamo vsi vedno pri sebi.« Katera hrana pa sodi v zaklonišče? Polenta, sladkor, riž, med, marmelada, tunina, fižol, konzerve ... »Kdor se znajde v rulotki, se bo tudi v zaklonišču. Z izkušnjo preživetja v naravi, ko imaš vse s sabo za 72-urno obdobje, razumeš, kaj je res najbolj potrebnega,« je zaključil naš sogovornik.