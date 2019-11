V zameno za lažne počitnice sta ga ogoljufala za 15.000 evrov

Goriškega upokojenca sta poskusila ogoljufati, s tem da sta ga s podpisom pogodbe obvezala za 15.400 evrov plačila, v zameno pa ni prejel nobene turistične storitve, ki so mu jo ponujali. Osebje goriške finančne straže je v prejšnjih dneh prijavilo za kaznivo dejanje poskusa goljufije v oteževalnih okoliščinah psihologa in finančnega svetovalca iz Veneta, ki naj bi bila zaposlena v turistični agenciji v bližini Padove.

Omenjena goljufa sta Goričana in njegovo ženo najprej povabila, v imenu turistične agencije, v nek hotel v bližini Vidma, kjer naj bi jima podarili nagradne počitnice in ponudili vpis v počitniški klub, ki bi jima nudil dodatne ugodnosti. S podpisom dveh menic po 3.700 evrov se je Goričan tudi vpisal v omenjeni počitniški klub, sledil pa je predlog finančnega svetovalca, naj upokojenec sklene posojilo ali prenese del pokojnine turistični agenciji za plačilo počitnic po znižani ceni. Goričan je takrat posumil, da gre za goljufijo, in dogajanje prijavil goriškim sodnim oblastem. Po preiskavi se je izkazalo, da sta goljufa omenjene turistične agencije na podoben način že poskusila ogoljufati 668 oseb v severni Italiji od leta 2014 do leta 2017. Osumljenca čakata na proces na goriški sodniji.