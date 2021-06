Vabijo nadebudne ilustratorje in striparje

ZSKD ponuja od 5. julija do 9. julija na sedežu društva Skala v Gabrjah umetniško delavnico; nastala je v sodelovanju z društvom Skala in s podporo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, namenjena je otrokom in mladim od 10. do 14. leta, ki bi radi v poletnih mesecih gojili svojo ustvarjalnost v družbi. Udeležence bosta vodila ilustrator Štefan Turk ter stripar in ilustrator Jurij Devetak. Delavnica bo potekala od 9. do 13. ure, s prihodom med 8.30 in 9. uro. Udeleženci se bodo ukvarjali z mešano tehniko ter s karikaturnim risanjem in risankami. Mladi bodo spoznali vaške kotičke in risanje tako realističnega kot karikaturnega človeškega telesa, luč in sence. Ukvarjali se bodo tudi z izoblikovanjem živali. Delavnica bo potekala v skladu s pravili za zajezitev koronavirusa, zato so tudi mesta omejena. Prijave sprejema goriško tajništvo ZSKD do 25. junija (gorica@zskd.eu ali 0481-531495).