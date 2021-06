Vabijo v Hišo spominov

Hiša spominov je naslov fotorazstave, ki jo bodo Fotoklub Skupina75, Kulturno društvo Briški grič iz Števerjana in kmetija Gradis'ciutta odprli prihodnji petek, 2. julija, ob 20.45 v prostorih Fotogalerije 75 na Bukovju. Snovalec in avtor s spomini in umetnostjo nabite razstave je Silvan Pittoli, predsednik fotokluba Skupina75.

S tem fotografskim projektom nam avtor dokaže, da se za kakovostne in izvirne posnetke ni treba podajati v eksotične kraje. Njegovo raziskovanje je osredotočeno na območja, na katera je avtor čustveno navezan, in se je začelo prav v zaselkih goriških Brd ter se nato razširilo še v druga kmečka okolja v deželi. S Hišo spominov, ki jo je uresničil v stari zapuščeni palači v Gradiščuti, je avtor izdelal niz posnetkov, ki nas ob zgovorni etnografski vrednosti sili v razmislek o nestalnosti stvari. Prav tako nas opozarja na to, kako so čas in družbene spremembe še posebno razjedle načine življenja in kmečka opravila. Skozi fotografski objektiv Pittoli prikliče iz žalostne pozabe zgradbe, orodje, pohištvo.

Ob odprtju razstave so pripravili tudi spremni kulturni program. Nastopili bodo dekliška Vokalna skupina Briške trcinke društva Briški grič, Vokalna skupina Lijak 1883 z Vogrskega in domačin Simon Komjanc z monologom Siromak. Za to priložnost bodo izdali tudi zajeten katalog, ki bo v sliki in besedi prikazal zgodovino hiše v Gradiščuti, ki jo je iz propada rešil vinar Robert Princic, ter fotografski podvig Silvana Pittolija.