Valilnica kadrov za visokotehnološka podjetja

»Ekscenter pomeni veliko za Novo Gorico. Pomeni prvi resen gradnik v celovitem pristopu k razvoju gospodarstva z dobro plačanimi delovnimi mesti. Korona nas je opozorila, da ne moremo sloneti na igralniških delovnih mestih, ter da je treba razvijati tudi nekaj alternativnega,« je včeraj ob začetku prototipnega otvoritvenega tedna novogoriškega Ekscentra povedal župan Klemen Miklavič. Gre za center kreativnih praks, ki bo združeval kreativnost, inovativnost, podjetništvo, umetnost, raziskovanje in izobraževanje.

Prototipni otvoritveni teden bo trajal do petka, ves mesec bo v pritličnih prostorih Ekscentra potekal program z razstavami in projekti, v prvem nadstropju pa deluje novogoriška e-hiša s svojimi programi.

Ekscenter je eden poglavitnih projektov Evropske prestolnice kulture 2025 in je del dolgoročne, celovite strategije novogoriške mestne občine pri spodbujanju razvoja gospodarstva na Goriškem. Delovati namerava tudi čezmejno, po besedah Mije Lorbek, vodje programov v Ekscentru, so skupaj z goriškim Združenjem 47/04 pripravili že tri razpise, v jeseni, ko bo uradno odprtje Ekscentra, bodo že predstavili skupne projekte. Center bo, skratka, spodbujal inovativnost v kulturno-kreativnih industrijah, eksperimentalno raziskovanje z naprednimi delavnicami, razvojnimi projekti in produktivno druženje. Da je takšen prostor v središču Nove Gorice dobrodošel tudi za lokalna visokotehnološka podjetja, priča podatek, da se je projektu pridružilo kar 20 tovrstnih podjetij z Goriške. »Podjetja imamo težave s pridobivanjem ustreznih kadrov. Tak prostor, kot je Ekscenter, je za podjetja pomemben, ker bo mešanica različnih metod, na primer »art thinkinga« ali »design thinkinga«, ki ga uporabljajo v tehnološkem parku. Da se to, kako se lahko implementira v podjetjih, pokaže mladim, je velik plus, ker na ta način pridobimo pripravljene kadre, ki se lahko vključijo v podjetje,« je včeraj podčrtal Iztok Pavlin iz podjetja Business Solutons. V projektu poleg njih in občine sodelujejo še Mladinski center Nova Gorica, Univerza v Novi Gorici, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, GOAP, Instrumentation Technologies, Arctur, Editor, Advansys, LED Luks, Ollo Audio, Intra Lighting, Spintec, Primorski tehnološki park, Saop, Gostol-Gopan, MAHLE Electric Drives Slovenija, Gameart, Akeo, NEPTUN digital, GOInfo, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Šolski center Nova Gorica, C-Astral in drugi.

Ekscenter bo po besedah Petra Purga iz Akademije umetnosti združeval vsebine za raznolike starostne skupine in jim omogočal neformalno izobraževanje in razvijanje novih idej. Vodja programov novogoriškega Ekscentra Mija Lorbek pa napoveduje, da bodo v Ekscentru nudili plaftormo za informiranje pri pridobivanju sredstev, možnost predstavitve, možnost sodelovanja s podjetji in vključevanje v ekipe za pripravo razpisov.

Jurij Krpan, umetniški direktor Zavoda za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova pa napoveduje, da bo platforma konS v Ekscentru vsak mesec postavila novo razstavo, ki navdihuje z drugačnostjo. Skozi te projekte bodo izvajali tudi delavnice za raziskovalno učenje, za otroke, mladostnike in tudi starejše ter izvajali izobraževanja mentorjev. »Nova Gorica je poleg Ljubljane v tem trenutku najbolj razvita. Ker je novogoriški Ekscenter prva taka velika poteza, ga predstavljamo kot primer dobre prakse. Upamo, da se bodo tudi druge lokalne skupnost navdušile nad to smelostjo in pospešile postavljanje novih vozlišč za tako medsektorsko povezovanje tudi v drugih mestih,« pravi Krpan.

Novogoriška mestna občina je za investicijo v Ekscenter namenila 185.000 evrov. Prostor, ki se nahaja v bližini spomenika Edvardu Rusjanu, bodo v bodoče še povečali, saj je občina odkupila še sosednji lokal, v katerem je doslej delovala prodajalna obutve Alpina, zanj je občina odštela še 255.000 evrov.

Prototipni otvoritveni teden, ki se bo odvijal do petka, bo potekal po principu MSP minimalega ustreznega prostora (MVP minimum viable place), ki predstavlja različico izdelka z ravno dovolj funkcionalnosti za osnovno delovanje in koriščenje prvih uporabnikov ter zbiranje njihovih idej za izboljšave. Naslednja razvojna faza je NTP (najosnovnejši trženjski prostor), ki se bo za Ekscenter zgodila septembra v okviru občinskega praznika, ko bo tudi uradno odprtje.