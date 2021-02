Valorizacija obmejnega železniškega območja ter virtualna razstava

Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) je te dni objavilo javni razpis za izbor visoko specializiranega strokovnjaka na področju valorizacije obmejnega železniškega območja, ki bo namenjeno aktivnostim Evropske prestolnice kulture (EPK) v letu 2025. Prijave zbirajo do 2. marca do 12. ure. Na svoji spletni strani pa je EZTS GO objavil tudi virtualno razstavo prispelih predlogov na natečaj urbanega razvoja Trga Evrope/Transalpina, na katerem je sodelovalo 56 arhitekturnih birojev z vsega sveta.

Kot je znano, bo območje ob železnici osrednje prizorišče Evropske prestolnice kulture in osrednja točka, ki bi jo občine Nova Gorica, Gorica in Šempeter-Vrtojba rade obogatile z novimi vsebinami, skratka, tam se načrtuje tako infrastrukturna kot vsebinska nadgradnja. »Idej je veliko, prav tako lastnikov zemljišč in ostalih deležnikov. Zato iščemo osebo, ki bi glede na vse te želje vodila pogajanja z državo, deželo, občino in lastniki. Rezultat dela te osebe bo dokument, s katerim bomo dobili odgovore na vprašanja, kaj se na tistem območju da uresničiti in kaj ne. Tako bomo pridobili vse potrebne formalne podlage za preoblikovanje območja,« so nam glede razpisa, ki je pravkar v teku, pojasnili na EZTS GO.

Na spletni strani omenjenega združenja je od ponedeljka na ogled virtualna razstava projektov natečaja za urbani razvoj Trg Evrope. Zaradi trenutnih razmer je to edini način predstavitve teh vsebin javnosti, pojasnjujejo na EZTS GO. »Mednarodni natečaj za obnovo Trga Evrope med obema Goricama z gradnjo Epicentra, strukture, ki bo postavljena točno na meji in bo imela temelje v dveh državah, simbolizira enega izmed prvih korakov na naši skupni poti kandidature,« so pojasnili na združenju, ki je objavilo in vodilo natečaj s podporo UIA (Union Internationale des Architectes).