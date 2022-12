Vandali so v minuli noči z modro barvo pomazali Kinemaxovi kinodvorani v Gorici in Tržiču ter kinodvorano Visionario v Vidmu. Vest sta na družbenih omrežjih objavili kinodvorani. »Gre za novo vandalsko dejanje!« je zapisal na Facebooku Kinemax, »zlobneži Avatarja so prišli tudi mimo najinih kinodvoran v Gorici in Tržiču.«