»Vaša osebna izkaznica ni veljavna, saj ste leta 2003 naznanili njeno izgubo v Dolini Aoste.« Približno tako so naši bralki odgovorili na enem izmed poštnih uradov na Goriškem, kjer je v prejšnjih tednih nameravala dvigniti nekaj denarja. Odgovor je lastnico dokumenta zelo presenetil, saj z njim od julija 2011, ko so ji ga izdali na matičnem uradu Občine Doberdob, ni imela težav. »S to osebno izkaznico sem se odpravila na potovanje v Grčijo, najela sem posojilo in še marsikaj. Nikoli ni bilo nobenega problema. Zdaj pa sem ugotovila, da je z njeno serijsko številko nekaj narobe,« pojasnjuje naša bralka. Očitno gre za star problem dvojezičnih, italijansko-slovenskih osebnih izkaznic, ki imajo enako serijsko številko kot italijansko-francoske izkaznice v Aosti. Da je tako, so potrdili tudi doberdobski karabinjerji. »S poštnega urada sem se odpravila naravnost na poveljstvo karabinjerjev. Sprva so me debelo pogledali, po vnosu podatkov v računalnik pa so ugotovili, da imam prav. Povedali so mi, da je lastnik dvojezične izkaznice z enako serijsko številko, ki je bila izdana v Dolini Aoste, prijavil njeno izgubo leta 2003. Zadeva je res neverjetna, saj sem svoj dvojezični dokument na doberdobski občini dvignila šele 29. julija 2011, torej osem let kasneje,« poudarja naša bralka.

Problem dvojnikov pri dvojezičnih osebnih izkaznicah, za rešitev katerega so si tržaški in goriški predstavniki slovenske narodne skupnosti na vseh ravneh veliko prizadevali, sega v prva leta novega tisočletja. Tržaška prefektura je rimske oblasti prvič opozorila na ta problem leta 2003, in sicer po prejemu sporočil dolinskih karabinjerjev, ki so naleteli na ponavljanje serijskih številk iz Doline Aoste in Dežele FJK. Takih primerov je bilo tako na Tržaškem kot na Goriškem še veliko, notranja ministrica v Montijevi vladi Annamaria Cancellieri pa je 12. decembra 2011 izdala odlok, ki naj bi rešil problem, vendar samo po izčrpanju starih (napačnih) obrazcev za izdajanje dvojezičnih izkaznic.