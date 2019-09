Vaška trgatev za reprezentančno vino

V Števerjanu so se odločili, da bodo prvič stekleničili reprezentančno vino, ki ga bo v prihodnje občinska uprava uporabljala kot protokolarno darilo. Trgatev za reprezentančno vino bo v nedeljo, 22. septembra. Grozdje bodo potrgali zjutraj, ob 13.30 bosta krenila voz in povorka z občinske hiše proti kmetiji Muzič na Križišče, ob 14.15 bo tiskovna konferenca, ob 14.30 se bo pričelo teptanje grozdja, sledila bosta pokušina mošta in praznično druženje. Občinska uprava - prirediteljica dogodka - vabi k sodelovanju čim večje število domačinov in naproša sodelujoče, naj si oblečejo belo majico in modre hlače.