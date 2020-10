Večno moderna secesijska umetnost

Vsako odprtje razstave je že samo po sebi praznik. S pravili, ki iz povsem upravičenih razlogov omejujejo zbiranje in premikanje ljudi, pa je tovrstni dogodek še dodaten razlog za veselje. Nove razstave tudi potrjujejo, da se načrtovanje ni nikoli ustavilo, občudovanje lepote pa »nam pomaga gledati pozitivno v prihodnost«. Tako je Anna Del Bianco, direktorica deželnega zavoda ERPAC, pozdravila predstavnike medijev, ki so si včeraj zjutraj vnaprej ogledali novo razstavo goriških pokrajinskih muzejev, Vienna 1900. Grafica e design. Razstava bo v palači Attems-Petzenstein v Gorici na ogled od danes do 17. januarja.

Kakor nakazuje že naslov, se razstava »giblje« v dunajskem svetu med koncem 19. in začetkom 20. stoletja, osredotoča pa se na raznolika umetniška izražanja secesijskega sloga. Osrednja ideja je v tem, da je umetnost ne le v slikarstvu ali kiparstvu, torej klasičnih umetniških zvrsteh, vendar tudi v bolj »vsakdanjih« predmetih: grafični podobi tednikov, plakatih, nakitu, etuijih ... Eksponati, ki jih je okoli 130, so razstavljeni v petih dvoranah palače Attems-Petzenstein. Obiskovalca v razstavo uvede edina razstavljena slika, delo dunajskega umetnika Josefa Marie Auchentallerja, kateremu so v Gorici pred leti že posvetili monografsko razstavo. Auchentaller je velik del svojega življenja preživel v Gradežu, kar se tudi kaže v omenjeni sliki, Die tönenden Glocken, v kateri je slikar ovekovečil zvonove gradeške stolne cerkve. Od prazničnih zvonov, »za katere upamo, da so v dobro znamenje razstavi«, si obiskovalec nato lahko ogleda ilustracije in grafik za revijo Ver sacrum, ki je na Dunaju izhajala med letom 1898 in 1903.

