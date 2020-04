Vedno je upal v povezovanje obeh Goric

Virtualna kavarna, ki jo upravlja ekipa GO! 2025, se je minulo sredo na družbenem omrežju Facebook odprla tretjič. Na pobudo tokratnega gosta, Edyja Reje, svetovljana in cenjenega imena v svetu nogometa, je klepet namesto ob kavici potekal ob kozarcu rebule in domačem narezku. Z novinarko in koordinatorico kandidature za EPK 2025 Vesno Humar je poklepetal o svojih koreninah – mati je z Oslavja, oče pa iz Vipolž – o mladostniškem uporništvu, ki mu je omogočilo, da je sledil svojim in ne očetovim sanjam, o nogometu in o trenutni situaciji, ki jo narekuje pandemija koronavirusa.

Kariernih dosežkov Edyja Reje, ki je najprej začel kot nogometaš, nato pa se je uveljavil kot trener in ustvaril nekaj nogometnih čudežev, ni treba posebej izpostavljati. Kot je zaupal občinstvu, ki je spremljalo pogovor v živo, je bila žoga njegova ljubezen od malih nog, nogomet je začel igrati na igrišču v domačem Ločniku.Ta šport ga je tako pritegnil, da je že 16-leten odšel od doma, kljub temu, da si je njegov oče želel, da edini sin nadaljuje delo na domači zemlji. Ker še ni bil polnoleten, bi starši morali podpisati privoljenje, da lahko odide. »A ker oče ni hotel podpisati, sem podpisal sam,« se je v mešanici slovenščine v domačem narečju in italijanščine spominjal Reja.

Po končani karieri nogometaša je za kratek čas odprl športno trgovino, na pobudo svoje soproge pa se je kmalu preusmeril v trenerske vode. »Hvaležen sem ji za to,« je poudaril in dodal, da mu je žena v vseh trenutkih, tudi težkih, vedno zvesto stala ob strani. Tudi ko je pri 58. letih že hotel zaključiti kariero, je odigrala pomembno vlogo. Tedaj si je že kupil jadrnico in je v mislih že plul z njo po Jadranu, ko je prejel klic predsednika italijanskega nogometnega kluba Cagliari Massima Cellina. Na njegovo pregovarjanje je popustil in sledil je ponoven zmagovalen niz, ki ga nogometnim navdušencem ni treba posebej opisovati. Reja sicer obžaluje, da ni vodil tudi slovenske nogometne reprezentance, dogovori z Nogometno zvezo Slovenije so na to temo že potekali. Trenutno vodi reprezentanco v Albaniji, nato pa namerava dolgoletno kariero res zaključiti.

Odraščanje v čezmejnem večkulturnem in večjezičnem prostoru je pripomoglo, da se je razvil v človeka, ki se je sposoben prilagoditi in navezati stike različnih v okoljih. »Veliko pa dolgujem tudi staršem za njuno vzgojo,« pravi Reja in dodaja upanje, da se bo življenje, ki ga kroji pandemija, kmalu spet vrnilo v kolikor toliko običajne tirnice. In z njim nogomet. Nadeja se, da se bo italijansko nogometno prvenstvo res lahko nadaljevalo v maju, kot se načrtuje, strinja pa se, da je varnost na prvem mestu.

Kandidatura obeh Goric za EPK 2025 je velika priložnost za obe mesti, se strinja Reja, ki s tesnobo v srcu gleda začasne zapore na slovensko-italijanski meji. Povezovanje obeh mest je nekaj, na kar je sam vedno upal. Virus človeštvu daje pomembno lekcijo, da se izboljšamo, da se znebimo egoizma in arogance, meni gost virtualne kavarne, ki je med pogovorom nosil dres moštva Atalante. Prav Bergamo je v teh dneh postal simbol trpljenja zaradi koronavirusa, obolelih in številnih smrti. »Upam, da se čimprej vrnemo k življenju kot smo ga živeli prej, še posebej iz humanega in moralnega vidika,« je zaključil Reja.