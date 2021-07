Vedno več ljudi se odloča za darovanje krvi

V soboto je pri Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah potekalo letošnje darovanje krvi v krvodajalskem avtodomu. Tudi letos je bil odziv članov sovodenjske sekcije dober, saj se je v teku dopoldneva nabralo 23 krvodajalcev, med katerimi je bilo kar pet mladih pod dvajsetim letom starosti, ki so kri darovali prvič. Ob krvodajalcih iz sovodenjske sekcije sta kri darovala tudi dva stalna gosta in člana krvodajalske sekcije iz Doberdoba. Med 23 darovanji – našteli so dve darovanji manj kot v prejšnjem letu – je šestnajst ljudi darovalo kri, sedem pa plazmo.

Darovanje v krvodajalskem avtodomu je tudi letos potekalo v skladu z omejitvami za preprečevanje širjenja koronavirusa, vzdušje pa je bilo kakorkoli praznično. »Darovanje krvi v krvodajalskim avtodomu je postalo pravi vaški praznik, darovalci so iz leta v leto bolj navdušeni in tudi v luči tega razmišljamo, da bi v bodoče to akcijo izpeljali dvakrat letno,« nam je povedal predsednik sovodenjske sekcije posoškega združenja krvodajalcev Fidas Štefan Tomsič. Sovodenjski sekciji združenja Fidas je v velik ponos tudi pozitiven trend darovanj, ki ga beležijo od začetka letošnjega leta: v primerjavi z lanskim so namreč zabeležili 40-odstotni porast darovanj.