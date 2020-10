Vega Squadron v drugo fazo Nasinega hekatona

Goriško-tržaška ekipa Vega Squadron se je uvrstila v naslednjo fazo tehnološkega maratona (hekatona) Nasa Space Apps Challenge 2020, ki je med vikendom potekal v več kot dvesto mestih po celem svetu in se je ga je udeležilo preko 20.000 ljudi. Trije mladi Goričani Alek Devetak, Guglielmo Frati in Manuel Lupoli, ki se jim je pridružil še Tržačan Lenart Berdon, so vesoljski izziv agencije Nasa reševali v okviru krajevnega hekatona, ki ga so ga že drugič, kot edini v Sloveniji, organizirali v Inkubatorju Sežana. Letošnji partnerji agencije Nasa so bili tudi Esa, Yaxa, Cnes in Csa.

Na tehnološkem hekatonu NASA Space Apps Challenge ni ne starostnih ne strokovnih omejitev. Med prijavljenimi so bili tako študenti, raziskovalci, razvijalci, programerji, oblikovalci in inženirji. Tema letošnjega hekatona Nasa Space Apps 2020 je bila Ukrepanje. Sodelujoče ekipe so v nedeljo predstavile svoje projekte strokovni komisiji, ki so jo sestavljali Aleš Lipnik, Aljoša Hafner, Tina Čeh in Dorijan Maršič. Vse izdelane rešitve so na ogled na spletni strani Space Apps lokacije Sežana.

Zmago v kategoriji Local People’s choice award (izbor udeležencev) in prvo mesto Space apps Sežana nasploh je osvojil dvojec Sylar - Roberta Roberto in Federico Godini iz Trsta, ki je reševal izziv, kako se pri večjih vesoljskih plovilih, ki lahko izvajajo večje naloge, lahko del sklopa izvede v vesolju. Izziv je bil kako oblikovati preprost pristop, ki omogoča sestavljanje sestavnih delov v vesolju. Z rešitvijo ROSA (Rigid Origami Space Architecture) sta predlagala rešitev zložljivega vesoljskega objekta - laboratorija, ki se razširi po lansiranju v vesolje.

Drugo nominacijo za globalno tekmovanje je prejela goriško-tržaška ekipa Vega Squadron. Devetak, Frati, Lupoli in Berdon so se spopadli z izzivom, kako pripovedovati zgodbe Nasinega prispevka za razvoj znanosti z interaktivnimi digitalnimi orodji. Pripravili so digitalno igro The history of NASA - The Game, s katero se lahko poigramo z zgodovino Nase, poiščemo ljudi, ki so posebno prispevali k izgradnji agencije in pomagali razvijati tehnologije, ki jih še vedno uporabljamo v vsakdanjem življenju.

Tretje mesto je zasedla ekipa Better Late than never, ki je razvijala rešitev HELP = Hybrid Environment for Life and Prosperity s katero so ustvarili orodje, ki bo vladnim uslužbencem pomagalo pri odločanju, kje bodo zgradili novo infrastrukturo, kje bodo prenovili ali nadgradili sedanjo in kam preselili ljudi z uporabo satelitskih in drugih podatkov ter umetno inteligenco.