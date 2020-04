Velikonočni obredi letos na spletu

Pandemija koronavirusa bo žal zaznamovala tudi letošnje velikonočne praznike. Tradicionalni obredi bodo potekali v okrnjeni obliki ali bodo preloženi, bogoslužja, ki jih bo v stolnici vodil nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, pa bodo v živo predvajali na Facebook strani nadškofije in po kanalu Youtube Chiesadigorizia.

Na spletu bo na voljo tudi priročnik z molitvami in drugimi besedili, ki si ga bodo verniki lahko natisnili. Na ta način želi nadškofija omogočiti posameznikom in družinam, ki se zaradi izrednih ukrepov ne morejo udeleževati maš in molitev v cerkvah, da bodo čim bolj intenzivno podoživljali velikonočni čas.

Na cvetno nedeljo, s katero se bo 4. aprila začel veliki teden, ne bo tradicionalnega blagoslova oljčnih vejic v nobeni cerkvi, piše v tiskovnem sporočilu nadškofije. Nadškof bo ob 18.30 daroval mašo v stolni cerkvi, ki jo bodo neposredno predvajali na omenjenih družbenih omrežjih. Ob isti uri se bo spokorno bogoslužje v stolni cerkvi začelo na veliko sredo, 8. aprila, na veliki četrtek pa bo maša ob 21. uri: zvonovi vseh cerkva na Goriškem bodo zazvonili ob 21.15, nakar bodo umolknili do velikonočne vigilije. 9. aprila jutranje krizmene maše ne bo oz. bo odložena, zvečer pa ne bo obreda umivanja nog. Na veliki petek, 10. aprila, bo nadškof maševal ob 15. uri. Na veliko soboto se bo v stolno cerkev vrnil ob 21.30, ko se bo začelo velikonočno bedenje. Zvonovi vseh goriških cerkva bodo skupaj naznanili Kristusovo vstajenje ob 22.15. Jutranjega vstajenjskega slavja goriških Slovencev v stolni cerkvi v nedeljo, 12. aprila, žal ne bo; ob 18.30 bo maša v stolni cerkvi.