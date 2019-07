Veslali po Soči

Za poživitev sobotnega popoldneva je poskrbel kajakaški klub Šilec, ki je k Soči pri pevmskem parku priklical preko trideset ljubiteljev veslanja po rekah. Šlo je za navdušence raznih starosti, od dedkov do vnukov, najmlajši med katerimi je komaj prekoračil tri leta. Kar nekaj je bilo tudi družin, pri katerih sta se starša zabavala na čolnih skupaj s sinčki in hčerkami. Kajakaški klub Šilec je s predsednikom Robertom Makucem na čelu poskrbel za prisotnost preko desetih čolnov ter vesel in rešilnih jopičev, ki so bili vseskozi zasedeni. Člani društva so začetnikom pokazali, kako se vstopi v kajak, kako se je potrebno namestiti v čolnu, kako prijeti v roke veslo, na koncu pa kako se odriniti od plavajočega pomola in opraviti prve zavesljaje.

Dogodek bodo ponovili v soboto, 3. avgusta, od 14. do 17. ure.