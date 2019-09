Veter izrul drevo, ki je za seboj odneslo štiri telefonske drogove

Cesta, ki iz Gorice pelje v Grojno, je zopet prevozna, potem ko so jo mestni redarji danes zaprli okoli poldneva. Takrat je pri gostilni ob vznožju Kalvarije na tla zgrmel velik brest, ki je za seboj odneslo tudi štiri telefonske drogove. Voznica, ki se je ob tistem času peljala v smeri Števerjana, se je za las izognila hujšim posledicam. Ko bi po tistem odseku zapeljala nekaj sekund prej, bi drog skoraj gotovo zadel njeno vozilo. Cesto so nato zaprli mestni redarji, na kraj pa so prišli gasilci in očistili cestišče.