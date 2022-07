Do nočnega prehoda vremenske fronte po zadnjih izračunih ni pričakovati omembe vrednih vetrov, ki bi lahko ovirali gašenje požarov. Trenutno pihajo šibki zahodni do jugozahodni vetrovi, ki bi morali v popoldanskih urah in zvečer oslabeti. V nočnih urah ob prehodu vremenske fronte je pričakovati obrat vetrov od severnih strani, kasneje bo, kot kaže, prehodno zapihala šibka burja. Tedaj pa bi se morale pojavljati tudi padavine.