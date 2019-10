»Vez, ki jo Oleotto ima z rodnim krajem, je razvidna tudi na ekranu«

»Mislil sem, da so sentimentalne komedije daleč od mojega čutenja, v resnici pa sem romantična duša, tako da sem se znašel tudi v tem žanru,« je smeje razložil goriški režiser Matteo Oleotto na predstavitvi svojega zadnjega dela, filma »Al posto delle stelle« iz televizijskega niza »Purché finisca bene«.

Štiritedensko snemanje 90 do 100-minutnega filma, ki je potekalo v Gorici, Vidmu in drugje po deželi, se je pred par dnevi zaključilo. Na predstavitvi, ki so jo včeraj pripravili v Mediateki Uga Casiraghija, je bilo veliko slišati o Oleottovi »vrnitvi« v Gorico: v zadnjem letu se je goriški režiser namreč že mudil v svojem rodnem kraju za snemanje nadaljevanke. »V Gorici in v Furlaniji - Julijski krajini nasploh se lepo dela: okolje je mirno, prijetno, prostora ne primanjkuje, ljudje pa nas lepo sprejmejo. Predvsem za film, ki je imel televizijski, torej zelo intenziven ritem snemanja, so naši kraji idealni, ker nam omogočajo popolno osredotočenost na delo, ki ga moramo opraviti,« je utemeljil Oleotto. Tudi Maria Grazia Saccà iz produkcijske hiše Pepito Produzioni, ki je skupaj z Rai Fiction producent filma, je poudarila, da so se po devetmesečnem snemanju nadaljevanke z veseljem vrnili spet v Gorico. »Vez, ki jo Matteo ima s svojim rodnim krajem, je razvidna tudi na ekranu. Zdi se, da črpa naravnost iz realnega življenja, njegov prijem pa je vsekakor zelo poetičen,« je dejala Saccajeva. Sam film, ki ga bodo predvajali na prvem kanalu državne mreže RAI v prihodnji sezoni, je producentka opredelila kot »poetično«, »delikatno« in celo »šik« komedijo.